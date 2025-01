Ogni 27 gennaio da ormai 80 anni si celebra la Giornata della Memoria che commemora il moento in cui, alla dine della Seconda Guerra Mondiale, l’esercito sovietico entrò nel campo di concentramento di Auschwitz. In Italia, la Giornata della Memoria è stata istituita grazie alla legge 211 del 2000: Sergio Mattarella rappresenterà il nostro Paese oggi nel campo di concentramento.

Giornata della Memoria, oggi ad Auschwitz la cerimonia con Mattarella e gli altri capi di Stato

Il Presidente della Repubblica italiana, Sergio Mattarella, è atteso oggi nel campo di concentramento di Auschwitz. In quel luogo intrinseco di dolore si celebrerà oggi il ricordo degli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Alle 16 di oggi avrà il via la celebrazione davanti al celeberrimo cancello del campo di concentramento. Oltre a Mattarella, saranno presenti in loco anche tantissimi altri capi di Stato, anche non europei. Nel frattempo, come accade da ormai 25 anni, anche nelle diverse città italiane ci saranno molte iniziative riferite proprio alla Giornata della Memoria in cui si accederà il ricordo non solo di quello che accadde ad Auschwitz, ma anche le leggi razziali del nostro Paese e tanti italiani deportati nei campi di concentramento.