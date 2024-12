Giovane donna accoltellata a Giussano: indagini in corso

Un episodio di violenza inaspettato

Oggi, intorno alle 13.30, una giovane donna di 24 anni è stata vittima di un’aggressione violenta a Giussano, in provincia di Monza e Brianza. L’incidente è avvenuto nei pressi di un supermercato situato in via Prealpi, dove la ragazza è stata colpita da almeno una coltellata alla schiena. Le sue condizioni sono gravi e attualmente è ricoverata presso l’ospedale San Gerardo di Monza, dove i medici stanno facendo il possibile per stabilizzarla.

Le circostanze dell’aggressione

Secondo le prime informazioni raccolte, l’aggressione non sembra essere stata motivata da una rapina. Testimoni hanno riferito che la giovane potrebbe essere stata sorpresa alle spalle da un aggressore mentre si trovava vicino alla sua auto. Questo dettaglio ha portato i carabinieri a considerare diverse ipotesi, escludendo al momento il movente della rapina. Le forze dell’ordine sono attivamente impegnate nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto, interrogando testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

La reazione della comunità

L’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti di Giussano, una comunità generalmente tranquilla. Molti cittadini si sono detti scioccati dalla violenza dell’accaduto e hanno espresso solidarietà alla vittima e alla sua famiglia. Le autorità locali hanno già avviato incontri con i rappresentanti della comunità per discutere misure di sicurezza e prevenzione della violenza. La speranza è che questo tragico evento possa servire da monito per una maggiore vigilanza e collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.