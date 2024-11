Un appello per il potenziamento del 118 in onore del santo medico

Il riconoscimento di Giuseppe Moscati come patrono del 118

Giuseppe Moscati, medico e santo, è stato recentemente proclamato patrono del sistema di emergenza 118 in Italia. Questo riconoscimento, accolto con entusiasmo dalla Società italiana Sistema 118, rappresenta un faro di speranza per un settore che da anni vive una crisi profonda. Mario Balzanelli, presidente della società, ha sottolineato l’importanza di questo evento, auspicando che possa fungere da sprone per migliorare le condizioni di lavoro e il supporto istituzionale per i professionisti del settore.

Le sfide del sistema di emergenza

Negli ultimi trentacinque anni, il sistema di emergenza ha subito un progressivo depotenziamento, con conseguenze dirette sulla qualità del servizio offerto. Balzanelli ha evidenziato come molti medici stiano abbandonando il 118 a causa delle condizioni di lavoro insostenibili e dello stress elevato. La situazione è allarmante: il personale, sempre più disamorato, si trova a fronteggiare una realtà che sembra ignorare le loro necessità. È fondamentale che il sistema di emergenza venga riportato al centro dell’attenzione pubblica e politica, riconoscendo il suo ruolo cruciale nel salvare vite ogni giorno.

Un appello al Governo per il potenziamento del 118

In questo contesto, Balzanelli ha lanciato un forte appello al Governo affinché si prenda coscienza della situazione critica del sistema di emergenza. “Il 118 non può essere dimenticato”, ha affermato, sottolineando la necessità di un intervento deciso per rafforzare il servizio. È essenziale che le istituzioni sostengano chi dedica la propria vita alla salute e alla sicurezza dei cittadini. La proclamazione di Moscati a patrono del 118 deve servire da stimolo per un rinnovato impegno verso il potenziamento delle risorse e delle strutture necessarie per garantire un servizio di emergenza efficace e tempestivo.