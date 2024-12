Giustizia: Boschi, 'solidarietà a Esposito, vicenda ingiusta e dolorosa'

Giustizia: Boschi, 'solidarietà a Esposito, vicenda ingiusta e do...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Piena solidarietà a Stefano Esposito e alla sua famiglia, che per sette lunghi anni hanno affrontato una vicenda ingiusta e dolorosa. Con l’archiviazione di tutte le accuse, si mette finalmente la parola fine a un calvario che non avrebbe mai dovuto iniziare”. Lo dichiara la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi

“Stefano ha sempre dimostrato integrità e coraggio, anche nei momenti più difficili. Oggi, con la chiusura definitiva di questo capitolo, gli auguro di poter guardare avanti con serenità e determinazione, consapevole del sostegno di chi conosce il suo valore e la sua correttezza. Questa vicenda è stata una ferita non solo per Stefano e i suoi cari, ma per la giustizia del nostro Paese. Ora si lavori affinché la giustizia sia rapida ed equa e il rispetto della dignità delle persone torni al centro del dibattito pubblico”.