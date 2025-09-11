Home > Flash news > Giustizia: Ciriani, 'referendum in primavera 2026'

Giustizia: Ciriani, 'referendum in primavera 2026'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "La primavera del '26 potrebbe essere il momento giusto per un referendum. Sarà il popolo sovrano a decidere". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà sul referendum sulla giustizia.