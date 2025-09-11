Home > Flash news > Giustizia: Ciriani, 'riforma priorità, pezzo magistratura politic...

Giustizia: Ciriani, 'riforma priorità, pezzo magistratura politicizzata, è sotto occhi di tutti'

Roma, 11 set. (Adnkronos) – "La priorità numero uno, la settimana prossima è la terza lettura della riforma della giustizia, cioè la separazione delle carriere. Inizieremo martedì. Pensiamo di concludere giovedì al massimo venerdì". Lo dice il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ad Agorà.

"Si avvicina finalmente la conclusione di quella importante riforma, non è una riforma contro la magistratura.

Io sono convinto che un pezzo della magistratura agisca con finalità politica e questo secondo me è sotto gli occhi di tutti, ma quella è una riforma che serve a dare un processo più giusto, avere un giudice terzo e soprattutto a cancellare le correnti partitiche e politiche all'interno della magistratura che sono un cancro che ha corroso l'amministratura come segna il caso Palamara".