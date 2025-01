Giustizia: Lupi, 'riforma storica, per una giustizia più giusta'

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - “Votiamo a favore di un provvedimento di portata storica. Votiamo sì a una riforma che costituisce un passaggio cruciale per una giustizia più giusta, più indipendente e più trasparente. Votiamo sì per una giustizia al servizio dei...

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Votiamo a favore di un provvedimento di portata storica. Votiamo sì a una riforma che costituisce un passaggio cruciale per una giustizia più giusta, più indipendente e più trasparente. Votiamo sì per una giustizia al servizio dei cittadini. Votiamo sì per una magistratura più forte e autorevole. Votiamo sì al futuro del nostro Paese”. Lo ha detto Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati, intervenendo in dichiarazione di voto alla Camera sul disegno di legge costituzionale sulla separazione delle carriere.

“La separazione delle carriere tra magistratura giudicante e magistratura requirente – ha aggiunto – rappresenta un vero e proprio salto di qualità per il nostro sistema giudiziario e per la nostra democrazia, un tema troppo a lungo dibattuto e purtroppo sempre con lo stesso copione. Perché ogni volta che il Parlamento ha provato a intervenire in tema di giustizia, svolgendo il compito che gli spetta, cioè fare le leggi, abbiamo assistito agli stessi attacchi, all’accusa di voler sottomettere la magistratura e favorire la criminalità, senza che si riuscisse mai confrontarsi nel merito. Così è successo anche stavolta. Eppure nella riforma è scritto chiaramente che ‘la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere’".

"Non c’è nessuna sottomissione e l'unico obiettivo di chi obietta è quello di opporsi al cambiamento. Che sarebbe anche legittimo, se però le cose andassero bene, se la fiducia dei cittadini nella giustizia fosse altissima, se il sistema funzionasse. Ma poiché non funziona è dovere morale prima ancora che politico da parte del Parlamento intervenire. Noi crediamo che la separazione della carriera sia lo strumento migliore per riformare la giustizia – ha concluso Lupi – ma se qualcuno non è d’accordo eviti il solito copione e si confronti nel merito”.