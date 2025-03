Giustizia: Magi, 'Nordio ha arrecato un danno, forse è commissariato?'

Roma, 26 mar (Adnkronos) – "Nordio ha arrecato un danno alla giustizia". Lo ha detto Riccardo Magi, in aula alla Camera, confermando il suo sì alla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carlo Nordio.

"Quel Nordio che abbiamo tanto ammirato è sfumato nei corridoi di via Arenula, forse perché commissariato. Lei sta difendendo il panpenalismo più sfrenato", ha detto il segretario di +Europa rivolgendo direttamente a Nordio. "E' tutto capovolto ministro, lei è capovolto, noi la vediamo a testa in giù e non so se avrà la forza di rimettersi a testa in su", ha aggiunto.