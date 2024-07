Giustizia: Maraio (Psi), 'ok abuso d'ufficio ma occorre riforma organica giustizia'

Roma, 11 lug (Adnkronos) – "L'approvazione definitiva del Ddl Nordio sull’abuso d’ufficio va nella direzione giusta. Utile ma rischia di servire a poco senza una seria ed organica riforma della giustizia. Cosa che al Paese serve. Non andrà fatta contro la magistratura, tendenza del centrodestra, e non andrà bloccata, per assecondare gli umori di certa sinistra. Serve agire, nell’interesse del Paese non di una parte". Lo dice il segretario del Psi Enzo Maraio.