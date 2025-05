Giustizia: Mattarella, 'umiltà e senso misura preziose per funzione pm e e giudice'

Roma, 28 mag. (Adnkronos) – "Sono certo che, nel corso della vostra attività, vi impegnerete per mantenere fede al ruolo che vi conferisce la Repubblica, svolgendo le vostre funzioni con la doverosa dedizione e la necessaria umiltà; qualità che, insieme al senso della misura e all’impegno, vi saranno preziose per affrontare la fatica e la responsabilità delle vostre funzioni, sia come giudici sia come pubblici ministeri".

Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale i magistrati ordinari in tirocinio.