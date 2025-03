Giustizia: Pd, 'referendum impossibile nel 2025, Ciriani smentisca sue affermazioni'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Chiediamo al ministro Ciriani di smentire al più presto le sue dichiarazioni sulle volontà del Governo di arrivare entro il 2025 al referendum confermativo sulla riforma costituzionale della giustizia. La legge 352/1970 e l'articolo 138, che il ministro dovrebbe conoscere meglio di noi, rendono impossibile lo svolgimento entro il 2025 del referendum su una riforma costituzionale che al Senato, che è alla sua prima deliberazione, si trova al momento nella fase della illustrazione degli emendamenti in commissione. Su questo non può esservi dubbio alcuno, checché ne dica il ministro". Lo affermano i senatori del Pd Dario Parrini e Andrea Giorgis e la senatrice Dem Valeria Valente.

"Ciò detto, non meno grave -aggiungono- è il fatto che proprio Ciriani dia per scontato, quando ancora deve aver luogo parte rilevante dell'esame parlamentare del provvedimento, che al Parlamento sarà vietato effettuare qualsiasi modifica, perché il Governo gli impone di non toccare palla. Ciriani ricordi che è il ministro dei Rapporti col Parlamento, non il ministro per l'umiliazione del Parlamento”.