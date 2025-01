Giustizia: Procuratore Palermo, 'inevitabile che riforma porti pm a controllo esecutivo'

Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – "E' inevitabile che la riforma della giustizia porti il pm ad un controllo" ed "è evidente che, questo controllo, non possa che essere rimesso all'esecutivo, ossia alla maggioranza di governo". Lo ha detto il procuratore capo di Palermo, Maurizio de Lucia, rispondendo ai ragazzi durante l'incontro promosso dal Centro Pio La Torre di Palermo, "Qualche giorno fa è cambiato il Presidente degli Stati Uniti e molti dei prosecutor, che dipendevano dal governo di quel paese, sono stati licenziati perché non graditi dalla maggioranza di governo – dice- I cittadini rispetto a questo devono ragionare e sapere. Poi saranno liberi di scegliere. Modificare la struttura costituzionale, per me, non è un valore".