Giustizia: Ricciardi, 'battaglia M5s contro norma su procedibilità'

Roma, 26 nov (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto la procedura di urgenza sulla Pdl sulla procedibilità, ci hanno detto di no. Domani la voteremo in aula e vedremo se sarà calendarizzata". Lo ha detto il capogruppo del M5s Riccardo Ricciardi al termine della Conferenza dei capigruppo della Camera.

"Sulla procedibilità il Movimento è l'unico a dare battaglia, su questa norma della legge Cartabia che dice che o la vittima denuncia o sul furto non si può procedere il M5s è stato l'unico a votare no nella scorsa legislatura -ha spiegato Ricciardi- Una norma che serve per depenalizzare, dai più potenti fino a chi ruba nella metro ai pendolari.

Anche sul referendum, c'è chi dice che le borseggiatrici non vengono perseguite perché ci sono i cattivi giudici, ma sono cattive le leggi perchè se non c'è denuncia i giudici non possono perseguire. Il problema è la politica che fa cattive leggi, non i giudici".