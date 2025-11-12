Giustizia: Sallemi (FdI), 'su Borsellino da La7 fake news in stile propaganda russa'

Roma, 12 nov. (Adnkronos) - "L’emittente televisiva La7 ha messo in piedi su Paolo Borsellino e le sue affermazioni sulla separazione delle carriere in magistratura un meccanismo di fake news in stile propaganda russa con cui in maniera ossessiva hanno diffuso notizie false. Quella di For...

Roma, 12 nov. (Adnkronos) – "L’emittente televisiva La7 ha messo in piedi su Paolo Borsellino e le sue affermazioni sulla separazione delle carriere in magistratura un meccanismo di fake news in stile propaganda russa con cui in maniera ossessiva hanno diffuso notizie false. Quella di Formigli e Gruber non è stata disattenzione ma di un piano ben orchestrato per attaccare il governo Meloni e in particolare la riforma della giustizia del governo.

Su Borsellino è una vergogna aver strumentalizzato un eroe, un martire per fare propaganda contro il governo e contro la riforma". Così il senatore di Fratelli d’Italia Salvo Sallemi, componente la commissione Giustizia a Palazzo Madama.

"Ritengo che l’Ordine dei Giornalisti dovrebbe intervenire per far rispettare il codice deontologico, a La7 devono rettificare e chiedere scusa ai telespettatori. Peraltro Formigli è recidivo visto che aveva diffuso la foto del bunker di Azovstal, ma era quella di un videogioco. Insomma siamo stufi di questo modo di fare giornalismo e ci aspettiamo perciò che qualcuno chieda scusa", conclude.