Giustizia: Serracchiani, 'caso Esposito dimostra che ci sono storture da correggere'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “La vicenda di Stefano Esposito è dolorosa, purtroppo non è l’unica e ci sottopone ancora una volta la necessità di una riflessione equilibrata sul funzionamento della giustizia in Italia. Un tema vitale per la democrazia e la fiducia nelle istituzioni, che dovrebbe essere affrontato senza pregiudizi di appartenenza. Desidero esprimere solidarietà a Esposito per la tenacia e dignità con cui ha affrontato tanti anni di denegata giustizia al cui termine ha ottenuto il pieno riconoscimento di un’estraneità che non doveva essere nemmeno ipotizzata. Ci sono storture che vanno identificate e corrette, nell’interesse del diritto e dei diritti”. Lo dichiara la deputata e responsabile Giustizia del Pd Debora Serracchiani, dopo la definitiva archiviazione rispetto alle accuse totalmente infondate che gli erano state rivolte dalla Procura di Torino e che sono state portate avanti con metodi di indagine sanzionati dalla Cassazione e dalla Corte Costituzionale.