Giustizia: Sisto, 'riforma positiva e non belligerante, serve informazione corretta'

Roma, 25 nov. (Adnkronos) – “Sulla riforma della giustizia è necessario chiarire alcuni punti fondamentali. Il primo è che non si tratta di uno scontro tra politica e magistratura. Secondo: non è una riforma di maggioranza. È stata votata anche da forze di opposizione, a conferma della sua natura non ideologica. Terzo: è essenziale che i cittadini ricevano informazioni corrette, perché la democrazia diretta richiede consapevolezza ai fini del voto.

La separazione delle carriere è una riforma positiva, non belligerante, che non intacca l’autonomia dei magistrati né la qualità del loro lavoro: serve principalmente a rassicurare e proteggere i cittadini ”. Così il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto intervenendo al convegno Italia Direzione Nord.