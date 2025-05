Giustizia: stop a Pdl 'Tortora', opposizione accusa, 'affossata per scelta Meloni e FdI'**

Roma, 7 mag (Adnkronos) – "Affossata dalla forza di maggioranza che rappresenta i forcaioli. FdI è il partito dei forcaioli e dei giustizialisti". E' stato Davide Faraone, di Italia viva, a puntare il dito su Fratelli d'Italia per lo stop alla legge sulle vittime degli errori giudiziari deciso alla Camera. L'aula ha infatti votato il ritorno in commissione del provvedimento dedicato a Enzo Tortora con 27 voti di differenza.

"Questa Pdl era firmata da forze di opposizione e di maggioranza, Lega e Forza Italia. La maggioranza inaugura il fenomeno dell'affossamento di una Pdl presentata da forze politiche che la rappresentano -ha spiegato Faraone, primo firmatario della legge-. Diciamo le cose come stanno, c'era un'intesa su tutto e invece si è deciso, per scelta della forza di maggioranza che rappresenta i forcaioli, di non trattare un provvedimento che avrebbe visto la stragrande maggioranza dell'aula votare a favore".

Faraone ha aggiunto: "FdI è il partito dei forcaioli e dei giustizialisti, ne abbiamo preso atto. Mi stupisce l'atteggiamento di chi aveva firmato, mi spiace che la Lega abbia ritrattato e mi dispiace ancora di piu di FI". Per il no al ritorno in commissione anche M5s, Azione e il Pd. "La maggioranza e il governo hanno il dovere politico di metterci la faccia e invece dopo una lunga latitanza viene scelta la strada del rinvio in commissione per affossare il provvedimento. C'è stata una scelta della presidente del Consiglio, sostenuta da FdI, di non approvare il provvedimento. La scelta di oggi è coerente", ha detto Federico Gianassi, del Pd.