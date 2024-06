Governo: Benigni (Fi), 'da Marina Berlusconi spinta per diritti civili, non lasciarli a sinistra'

Roma, 26 giu. (Adnkronos) - "La libertà è il valore più forte, più profondo, più importante. Un valore per il quale il presidente Berlusconi si è sempre battuto e per cui Forza Italia sta continuando a lottare. Oggi Marina Berlusconi, nell’intervi...

Roma, 26 giu. (Adnkronos) – "La libertà è il valore più forte, più profondo, più importante. Un valore per il quale il presidente Berlusconi si è sempre battuto e per cui Forza Italia sta continuando a lottare. Oggi Marina Berlusconi, nell’intervista al Corriere della Sera, ci offre uno spunto prezioso: 'parlare di libertà è tornato terribilmente attuale', afferma, rimarcando la necessità per l’Europa di ripartire dal pensiero liberale, frenando le derive estremiste e riaffermando i valori che sono alla base della nostra identità. Dobbiamo impegnarci –anche da protagonisti dentro il Ppe- per costruire un’Europa sempre più liberale, unita, forte, orgogliosa delle proprie radici ma che sia aperta ai cambiamenti della società". Lo afferma Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia e segretario nazionale del movimento giovanile.

"Occorre dare maggiore ascolto ai nostri giovani, sempre più europeisti, che chiedono più attenzione alla difesa delle pari opportunità e dei diritti della persona. Penso -dice ancora l'esponente azzurro- che su questo la maggioranza di centrodestra debba avere più coraggio: libertà significa anche essere più aperti sui temi dei diritti civili, senza lasciare il monopolio nelle mani della sinistra, perché tutti siano liberi di scegliere. Ringrazio Marina per il suo contributo che, come quello offerto da tutta la famiglia Berlusconi, tiene vivo il ricordo del nostro presidente, continuando con forza a portare avanti quegli ideali che lui ha rappresentato e in cui milioni di italiani si riconoscono. Ideali che Forza Italia continuerà, da protagonista, a difendere”.