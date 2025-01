Governo: Bersani, 'in conferenza stampa da Meloni nessuna idea per il Paese'

Governo: Bersani, 'in conferenza stampa da Meloni nessuna idea per il Pa...

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – "Della conferenza stampa di Meloni mi hanno colpito due cose. La prima è l'assoluzione con benedizione di Trump e Musk; parlano come fossero il dottor Stranamore e lei minimizza quanto dicono. Altra cosa che mi preoccupa persino di più è che non ho sentito una parola o un'idea che riguarda la vita comune dell'Italia: sanità, lavoro, industria, trasporti. Vuole dire qualcosa a riguardo? Niente, zero. A me fa abbastanza impressione. Fa una conferenza l'anno e non si dovrebbe rivolgere solo ai giornalisti che chiedono di Trump ma anche agli italiani, che sono piuttosto preoccupati". Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.