Governo: Biancofiore, 'Renzi invidioso Meloni scade nel ridicolo'

Roma, 26 mar. (Adnkronos) – "Se c’è una cosa di cui non difetta il senatore Renzi è sicuramente la faccia tosta. Perché ci vuole sul serio un bel coraggio nell’affermare che Giorgia Meloni sia inadatta a governare. In un momento storico in cui l’Italia torna centrale sullo scacchiere internazionale, in cui la leadership del presidente Meloni è riconosciuta e riconoscibile in tutti i consessi esteri, confermato anche da decine di autorevoli giornali stranieri, fare queste dichiarazioni significa solo due cose: Renzi è completamente scollegato dalla realtà e pur di dimostrare la propria esistenza politica deve attaccare, in maniera non solo strumentale ma patetica, il capo di un Governo membro del G7, fondatore della Ue e che sta conducendo con grande equilibrio una difficile partita geopolitica. A dimostrazione del fatto che a lui, come si sono resi conto tutti, non interessa l'Italia ma solo il proprio futuro politico". Lo afferma la senatrice Michaela Biancofiore, capogruppo Civici d’Italia, Nm, Udc, Maie.

"L’invidia di questo senatore, che gli italiani hanno ampiamente bocciato nelle urne e che sarà ricordato per le sue bugie spaziale, non ha più limiti ma è oramai scaduta nel ridicolo e si traduce con il fatto che vorrebbe tornare solo a Palazzo Chigi, cosa che fortunatamente non accadrà”, conclude.