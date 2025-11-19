Governo: Bonelli, 'mi auguro Meloni si sia scusata, classe dirigente FdI inadeguata'

Governo: Bonelli, 'mi auguro Meloni si sia scusata, classe dirigente FdI...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Mi auguro che la presidente Meloni, nel suo incontro con il capo dello Stato, abbia portato le scuse e il rammarico per quanto accaduto. In questa vicenda Fratelli d’Italia ha dimostrato di non avere una classe dirigente all’altezza del governo del Paese, né alcun senso dello Stato". Così in una nota Angelo Bonelli di Avs.

"Temo che in Fratelli d’Italia si viva il ruolo del presidente della Repubblica come un peso, e quanto fatto da Bignami è semplicemente irresponsabile. Risulta inoltre difficile immaginare che le sue dichiarazioni non fossero note alla presidente del Consiglio", conclude.