Governo: Bonelli, 'vittimismo famiglia Meloni per nascondere incapacità'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – "La famiglia Meloni parla di complotto e di essere sotto attacco, ma da parte di chi non si sa. Una cosa è chiara: il loro finto vittimismo è costruito ad arte per nascondere la loro incapacità a governare e le responsabilità di quegli esponenti di governo che sono sotto indagine per vari reati." Cosí al Tg3 il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Verdi e Sinistra Angelo Bonelli.