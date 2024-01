Governo: Braga, 'da Sgarbi insulti sessisti e maschilisti, si dimetta'

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Sessista, maschilista e inadeguato. Ecco chi è Sgarbi, un sottosegretario che insulta sulle pagine di giornali e sui social la deputata Manzi, a cui va la solidarietà mia e di tutto il gruppo del Pd, perché vuole buttarla in caciara. Le offese a una collega preparata e attenta vorrebbero farci dimenticare che su di lui è aperta un’inchiesta per autoriciclaggio di un quadro del 600 rubato. Chi usa certe espressioni nei riguardi delle donne, di un’avversaria, non dovrebbe avere cittadinanza nelle istituzioni. E’ ora che il Ministro Sangiuliano prenda atto che Il personaggio Sgarbi non è compatibile con la funzione che ricopre e lo allontani al più presto dall’incarico”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.