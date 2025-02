Governo: Calenda, 'si occupi di industria sennò politica diventa davvero inutile'

Roma, 1 feb. (Adnkronos) - "Lo scontro tra magistratura e politica va avanti da trent'anni e non se ne può più. Oggi ho visitato un'acciaieria, un settore che a causa dell'aumento dei costi dell'energia e della crisi dell'automotive, è profondamente...

Roma, 1 feb. (Adnkronos) – "Lo scontro tra magistratura e politica va avanti da trent'anni e non se ne può più. Oggi ho visitato un'acciaieria, un settore che a causa dell'aumento dei costi dell'energia e della crisi dell'automotive, è profondamente in crisi. In Italia si è fermata la crescita e c'è il record della Cig. È ora di affrontare questi temi, sui quali Azione ha presentato piani e progetti, perché altrimenti la politica diventa veramente inutile". Lo dice Carlo Calenda a margine della visita all'acciaieria Ori Martini a Brescia.