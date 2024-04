Governo: Cdm alle 18 a P.Chigi, all'odg norme su fisco e disabilità

Roma, 15 apr. (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri è convocato oggi alle 18 a Palazzo Chigi. All'ordine del giorno della riunione -dove 'fuori sacco' potrebbe spuntare anche il provvedimento sull'intelligenza artificiale, anche se al momento non vi è conferma- figurano lo schema di disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e lo Stato di Libia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009, con Scambio di Note emendativo fatto a Roma il 7 e il 22 agosto 2014 (Affari esteri e cooperazione internazionale); lo schema di ddl recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione e l’elusione fiscale, con Protocollo e Protocollo aggiuntivo sull’arbitrato, fatta a Roma e Vaduz il 12 luglio 2023 (Affari esteri e cooperazione internazionale); lo schema di ddl sulla ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 2019 (Affari esteri e cooperazione internazionale).

Sempre all'odg, lo schema di decreto legislativo sulla definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole e della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato – esame definitivo (Disabilita’); lo schema di decreto legislativo sulle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Sudtirol recanti modifiche al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di volontariato (Presidenza – Affari regionali e autonomie); lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sul Regolamento recante le procedure e le modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto Afam – esame definitivo (Presidenza – Universita’ e ricerca); lo schema di decreto del Presidente della Repubblica sulle Modifiche al regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212 – esame definitivo (Presidenza – Universita’ e ricerca); leggi regionali; varie ed eventuali.