Governo: Cdm, circa 9 mln per incendi Sicilia

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - Via libera dal Consiglio dei ministri alla delibera proposta dal ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, all'ulteriore stanziamento di euro 8.950.000 per la realizzazione degli interventi relativi allo stato di emergenza già deliberato a seguito dei...