Governo: Fini, 'Meloni ha empatia e non recita, dimostra di credere in ciò che dice'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Giorgia Meloni ha una grande dote, l’empatia: riesce a mettersi in diretto collegamento certamente con chi l'ha votata, e questo può apparire ovvio ma non sempre lo è. E, per il modo in cui comunica, riesce a dare l’impressione, anzi a dimostrare, di credere davvero in quello che dice e in quello che fa, che non recita".

Così Gianfranco Fini a Ping Pong su Rai Radio1.

"Ho fatto trent’anni di politica a certi livelli: se la politica ha perso credibilità, in alcuni casi, è perché dà l'impressione di dire cose che non sempre pensa", conclude.