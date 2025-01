Governo: Fratoianni, 'demolisce diritto internazionale e sotterra Cpi'

Roma, 28 gen. (Adnkronos) - "Demolire il diritto internazionale oggi, voler sotterrare come intendete fare la Corte Penale Internazionale oggi, significa rinunciare definitivamente all’idea di un governo del mondo che non sia affidato alla legge del più forte, che non sia affidato ...

Roma, 28 gen. (Adnkronos) – "Demolire il diritto internazionale oggi, voler sotterrare come intendete fare la Corte Penale Internazionale oggi, significa rinunciare definitivamente all’idea di un governo del mondo che non sia affidato alla legge del più forte, che non sia affidato alla legge delle armi, della violenza e dei soprusi". Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs prendendo la parola nell’Aula di Montecitorio sulle mozioni su Gaza e gli obblighi di cooperazione e assistenza con la CPI.

"Se nel giorno in cui viene finalmente annunciata la tregua dopo il continuo massacro della popolazione palestinese a Gaza, il ministro degli esteri Tajani – prosegue il leader di SI – non trova di meglio da dire che dichiarare che se Netanyahu, un criminale di guerra, vuole venire in Italia non ci sono problemi. Se qualche giorno dopo il governo italiano libera un torturatore , uno stupratore, un assassino e addirittura lo riaccompagna a casa con un volo di Stato in Libia, allora voi – conclude Fratoianni – avete già scelto da che parte stare. Il problema per il nostro Paese e per gli italiani è che la vostra è la parte sbagliata della storia".