Governo: Gardini, 'contro Meloni solita ipocrisia sessista'

Roma, 30 nov. (Adnkronos) – "Ancora una volta la sinistra getta la maschera e mostra tutta la sua ipocrisia sessista. Per Filippo Ceccarelli di La Repubblica, ospite ieri sera di Propaganda Live, è una battuta simpatica dire “Atreju, A troia”. Vogliamo sapere a chi si rivolgeva il giornalista di Repubblica se a Giorgia Meloni, primo presidente del Consiglio italiano donna e promotrice della kermesse che si svolgerà al Circo Massimo, o più in generale alle donne di centrodestra e alle militanti di Fdi? Oppure genericamente a tutte le donne, nello stile più becero di maschilismo e triviale sessismo. Anche oggi siamo pronti a scommettere che non ci sarà alcuna condanna dalle femministe a gettone della sinistra che ancora una volta si volteranno dall'altra parte: perché un uomo che dà della tr… a una donna è una cosa simpatica, ma solo se l’uomo è di sinistra, ovviamente". Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Elisabetta Gardini.