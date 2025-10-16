Governo: Lancellotta (Fdi), 'ecco vero volto dei cosiddetti progressisti, legati a cultura machista'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) – "Il termine ‘cortigiana’ usato ieri da Maurizio Landini in televisione, riferito a Giorgia Meloni, svela il vero volto dei cosiddetti progressisti, impegnati per la parità all’esterno ma, dentro di sé, ancora profondamente legati a una cultura machista in cui il ruolo della donna, perfino un presidente del Consiglio, è svilito con termini che non esitiamo a definire discriminatori e offensivi.

Ecco perché la sinistra non è mai riuscita a esprimere una donna a capo del governo o al Colle". Così il deputato di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta, capogruppo del suo partito in commissione di Inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere.

"E non sono abituati a vedere una donna che siede ai tavoli delle questioni internazionali più importanti del pianeta, è ascoltata e ha interlocutori, come Trump, aperti al confronto su ogni tema. Con il centrodestra al Governo siamo avanti anche su queste questioni. In silenzio, senza fare rumore, stiamo scardinando anche la cultura maschilista di questa nazione", conclude.