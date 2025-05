Governo: Magi, 'Camera ci impedisce premier time, ma regolamento non vale per Meloni'**

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo appreso con rammarico che come +Europa non potremmo porre la nostra domanda alla presidente Meloni in occasione del premier time di domani perché lo faranno le Minoranze linguistiche, altra componente del gruppo Misto di cui facciamo parte. Comprendi...

Roma, 13 mag. (Adnkronos) – “Abbiamo appreso con rammarico che come +Europa non potremmo porre la nostra domanda alla presidente Meloni in occasione del premier time di domani perché lo faranno le Minoranze linguistiche, altra componente del gruppo Misto di cui facciamo parte. Comprendiamo l'esigenza di un puntuale rispetto del regolamento che del resto nella sua applicazione quotidiana vede innumerevoli deroghe ed eccezioni".

Lo fa sapere Riccardo Magi di Più Europa.

"Lo stesso puntuale rispetto non è osservato proprio nella cadenza con cui si svolge il premier time che, ai sensi dell'articolo 135 bis dovrebbe tenersi due volte al mese e invece in questa legislatura si è svolto in due sole occasioni il 15 marzo del 2023 e il 24 gennaio del 2024. Da domani saremo puntualissimi nello scandire la mancata osservanza del regolamento della Camera sullo svolgimento del premier time”.

“Avremmo ricordato alla presidente Meloni di quando nel 2016 e nel 2022, in occasione di due tornate referendarie, attaccava con forza i governi dell'epoca per aver fatto calare una cappa di silezio sui referendum e aver scelto la data del voto per sfavorire la partecipazione popolare e invitava tutto a esercitare il proprio diritto di voto. Domani troveremo comunque il modo di chiedere a Meloni dov'è finita la sua coerenza e perché non invita i cittadini ad andare a votare i referendum l'8 e 9 giugno”, conclude.