Governo: Meloni, 'fissato paletti perché fondi coesione non vadano più dispersi'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) - Sui fondi di sviluppo e coesione "abbiamo stabilito dei principi per cui non si rischia più che vadano dispersi", tra questi l'introduzione di "poteri sostitutivi" ma anche l'ipotesi "di definanziamento, con risorse che, se non sp...

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – Sui fondi di sviluppo e coesione "abbiamo stabilito dei principi per cui non si rischia più che vadano dispersi", tra questi l'introduzione di "poteri sostitutivi" ma anche l'ipotesi "di definanziamento, con risorse che, se non spese, vengono destinate ad altro perché tutto deve arrivare a cittadini e non possiamo permetterci certo di disperderle"….". Così la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata.