Governo: Meloni, 'marciare tutti insieme, stop Italia fanalino di coda'**

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Dobbiamo marciare tutti nella stessa direzione, basta pensare all'Italia come fanalino di coda. Stiamo risalendo in molte classifiche che ci vedevano indietro, dobbiamo continuare a farlo e farlo tutti insieme". Così la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata.