Governo: Meloni, 'messa in sicurezza territorio non porta consenso ma se hai coscienza lo fai'

Roma, 25 mar. (Adnkronos) – "Le risorse sulla messa in sicurezza del territorio sono le ultime che si spendono, non danno quel moltiplicatore che altri investimenti possono dare, non vengono compresi perché non vedi i risultati. Se hanno funzionato, evitando un disastro, probabilmente non lo saprai mai, non saprai mai che hanno funzionato. Ma i politici che hanno coscienza quei soldi devono metterceli, perché non saprai mai se hai salvato la vita a qualcuno ma almeno ci hai provato". Così la premier Giorgia Meloni, a Potenza per la firma dell'accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Basilicata.