Governo: Renzi, 'Sangiuliano gaffe che cammina'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – "Meloni ha i suoi problemi. Il ministro della Cultura, ad esempio. Ieri Sangiuliano ha spiegato che nel 1492 Cristoforo Colombo seguiva le teorie di Galileo Galilei. Che però è nato nel 1564. Sangiuliano è una gaffe che cammina". Così Matteo Renzi nella enews.

"Ha votato come membro di una giuria letteraria dicendo candidamente che non aveva neanche aperto i libri. Ha detto che la celebre piazza di New York, Times Square, in realtà si trova a Londra. Ha dato a Colombo una capacità di preveggenza visionaria. Ho finalmente capito perché appena insediato Sangiuliano ha azzerato il fondo per il Bonus18enni, la 18App: perché spendere soldi per un libro, per uno spettacolo a teatro o per un museo, quando si può diventare ministri dicendo un sacco di idiozie? Azzerare la 18App è stato per Sangiuliano un messaggio pedagogico ai giovani. Come dire: non spendete soldi nella cultura, ragazzi, in alcuni casi si può diventare ministri anche con l’ignoranza".