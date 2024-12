Governo: Vis Factor-Adnkronos, Tajani primo in hit parade ministri

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, con il 35,1% di consensi, anche nel 2024 si conferma come il ministro con l’indice di gradimento più alto. A seguire i titolari della Difesa, Guido Crosetto, con il 33,9%; dell'Interno, Matteo Piantedosi, con il 31,1%; dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto, con il 29,6%, della Giustizia Carlo Nordio, con il 29,4%. Lo rileva il rapporto Human Index di fine anno realizzato per Adnkronos da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, in collaborazione con l’istituto sondaggistico Emg.