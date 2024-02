Governo: Zinzi (Lega), 'De Luca usi proprie risorse per finanziare sue menzogne'

Roma, 26 feb. (Adnkronos) - “Suggeriamo al governatore De Luca di usare le proprie risorse e non quelle dei nostri cittadini per finanziare le sue menzogne contro il Governo. Stampare e affiggere per tutta la Campania diversi manifesti, tutti con il logo della Regione in bellavista, contro una...

Roma, 26 feb. (Adnkronos) – “Suggeriamo al governatore De Luca di usare le proprie risorse e non quelle dei nostri cittadini per finanziare le sue menzogne contro il Governo. Stampare e affiggere per tutta la Campania diversi manifesti, tutti con il logo della Regione in bellavista, contro una situazione disastrosa di cui De Luca è l’unico e solo responsabile, è uno schiaffo ai nostri concittadini che vorrebbero poter vedere quegli stessi soldi pubblici spesi in servizi, infrastrutture che mancano e pronto soccorso in affanno. Una vergogna su cui De Luca dovrebbe avere quantomeno il coraggio di metterci la sua faccia e anche il simbolo del suo Pd. E invece continua a nascondere responsabilità e incompetenza, negando quel dialogo con il Governo che basterebbe per poter utilizzare i fondi di sviluppo e coesione fino ad oggi ‘sperperati’ per feste e sagre paesane”. Lo dichiara il deputato campano della Lega Gianpiero Zinzi.