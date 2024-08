Grasso addominale nelle donne: i consigli per eliminarlo

Il grasso addominale nelle donne è comune, soprattutto a partire da una certa età. Un aumento considerevole, tuttavia, potrebbe essere un campanello d’allarme. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come perderlo in modo naturale, al fine di preservare il proprio benessere psicofisico.

Il grasso addominale nelle donne può aumentare con la menopausa, anche perché, man mano che si avanti con l’età, si inizia a perdere massa muscolare e la situazione è addirittura più grave in tutte quelle donne che conducono una vita sedentaria.

Generalmente, l’accumulo di adipe sull’addome dipende da quattro fattori precisi e, in alcuni casi, anche strettamente connessi tra di loro:

La predisposizione genetica

La quota calorica assunta giornalmente

L’età

La quota calorica che quotidianamente si riesce a perdere

Non tutti i fattori possono essere controllati, ma sicuramente mettere in atto alcune accortezze e correggere le abitudini sbagliate possono fare la differenza, anche perché il grasso sulla pancia non è solo una questione di estetica, ma anche e soprattutto una questione di salute.

Grasso addominale nelle donne: i consigli per perderlo

Si diceva, appunto, che alcuni dei fattori che favoriscono un accumulo di grasso addominale nelle donne non possono essere controllati. Tuttavia, il comportamento che si adotta quotidianamente può fare la differenza, anche se l’età avanza, arriva la menopausa e geneticamente si è predisposti a questa condizione.

Sebbene nessuna dieta al mondo sia stata progettata per aiutare le persone a perdere il grasso localizzato perché, semplicemente, non si può, la dieta Mediterranea resta una valida alternativa per perdere il grasso addominale e tutto quel grasso in eccesso che è più sottile, ma che si comunque localizzato anche in altri punti del corpo.

Nel corso della giornata, ricordate di bere almeno due litri di acqua, così da essere sicuri di perdere anche i liquidi in eccesso e mantenere nell’organismo dei buoni livelli di idratazione.

Fate movimento, ma non dovete necessariamente iscrivervi in palestra. Anche una camminata di mezz’ora al giorno, per almeno tre volte alla settimana, può fare la differenza. Soprattutto con la menopausa e, in generale, quando la quantità di grasso addominale da perdere è alta.

