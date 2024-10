Incidente a Monreale, grave scontro frontale: due feriti

Un violento incidente stradale si è verificato ieri intorno alle 18:30 lungo la strada statale 186, arteria che collega Monreale a Partinico.

Grave incidente a Monreale: due persone ferite in condizioni critiche

Due auto sono rimaste coinvolte nell’impatto: una Fiat 600, guidata da un giovane di 30 anni, e una Ford Ecosport, condotta da un uomo di 57 anni. Il bilancio è di due feriti, con il conducente più giovane in condizioni peggiori. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ingrassia, dove i medici sospettano diverse fratture, richiedendo probabilmente un intervento chirurgico.

Sul posto sono intervenuti per primi alcuni automobilisti di passaggio, seguiti dai sanitari del 118 e dagli agenti della polizia municipale di Monreale. Le prime ricostruzioni suggeriscono che le vetture viaggiavano in direzioni opposte e si sarebbero scontrate frontalmente, forse a causa di una manovra rischiosa.

Entrambi i conducenti sono rimasti bloccati all’interno dei veicoli e hanno necessitato dell’aiuto dei soccorritori per essere estratti. Anche il 57enne è stato portato all’ospedale Civico di Partinico, ma è stato dimesso poche ore dopo.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente, esaminando tracce sull’asfalto e le posizioni dei veicoli per chiarire la dinamica e individuare eventuali responsabilità. Le auto, inizialmente bloccate in attesa di ulteriori accertamenti clinici, sono state infine rimosse e restituite ai proprietari. È in corso anche una verifica delle condizioni del manto stradale per capire se la presenza di acqua possa aver contribuito all’incidente.