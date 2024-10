Terremoto in Cina: scossa di magnitudo 5.3 nel nord-ovest

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 ha interessato la regione occidentale dello Xinjiang, in Cina. Al momento, non sono stati riportati decessi o feriti.

Terremoto nel nord-ovest della Cina: magnitudo 5.3

Il sisma è avvenuto alle 06:23 ora locale (22:38 GMT di mercoledì) e il suo epicentro è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri, secondo quanto comunicato dal China Seismological Network Center.

L’evento sismico ha colpito il territorio di Akqi, una città situata nella prefettura autonoma kirghisa di Kizilsu, lungo il confine tra la Cina e il Kirghizistan. La zona interessata è scarsamente popolata: la contea di Akqi conta poco più di 44.000 abitanti, riducendo il rischio di gravi conseguenze sul piano umano.

Il terremoto ha generato preoccupazione tra i residenti, ma le autorità locali non hanno ancora segnalato danni rilevanti a infrastrutture o abitazioni. Squadre di emergenza sono comunque in stato di allerta per verificare la situazione sul terreno e assicurarsi che non vi siano conseguenze nascoste o necessità d’intervento immediato.

Lo Xinjiang è noto per essere una regione sismicamente attiva, situata in un’area di contatto tra diverse placche tettoniche. Sebbene la popolazione della zona sia relativamente ridotta, le autorità monitorano attentamente gli eventi sismici per garantire la sicurezza dei residenti e prevenire disagi maggiori.