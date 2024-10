Magnitudo 2.0: terremoto al Lago di Garda, scossa avvertita a Malcesine

Nella notte tra martedì 8 e mercoledì 9 ottobre, una leggera scossa di terremoto ha colpito la sponda veronese del Lago di Garda.

Terremoto al Lago di Garda: scossa di magnitudo 2.0 avvertita a Malcesine

L’evento sismico è stato registrato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica alle 2:52:09, con epicentro situato a un chilometro a sud di Malcesine. La scossa ha avuto una magnitudo di 2.0 e si è verificata a una profondità di 8 chilometri.

Nonostante la magnitudo contenuta, la scossa è stata avvertita in diverse zone della provincia di Verona, suscitando una certa preoccupazione tra la popolazione. Molti residenti hanno segnalato di aver sentito un leggero tremore che ha interrotto il sonno, ma fortunatamente non ci sono stati danni né segnalazioni di feriti.

Gli esperti spiegano che simili eventi sismici sono abbastanza comuni in questa area, nota per la sua attività geologica. Tuttavia, è sempre importante mantenere alta l’attenzione e seguire le indicazioni delle autorità competenti in caso di emergenze.

Le scosse di lieve entità, come quella registrata, sono generalmente considerate innocue, ma rappresentano un promemoria della necessità di essere preparati a eventuali eventi più significativi.