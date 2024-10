USA, l’uragano Milton sale a livello 5: è emergenza in Florida

USA, emergenza in Florida per l'uragano Milton: 232 vittime

Uragano Milton, ora categoria 5, si avvicina alla Florida. Le evacuazioni sono in corso e il presidente Biden ha attivato l'emergenza nazionale

L’uragano Milton ha raggiunto la categoria 5, con venti che superano i 250 chilometri orari, diventando uno dei cicloni più potenti della stagione.

Secondo gli esperti meteorologici, Milton si dirige verso la Florida, dove dovrebbe toccare terra nella giornata di mercoledì. Le previsioni indicano che l’impatto potrebbe essere devastante, soprattutto nelle aree costiere.

Le autorità statali hanno già emesso ordini di evacuazione per diverse contee della Florida, raccomandando ai residenti di lasciare le zone a rischio o di prendere misure preventive per proteggere se stessi e le loro proprietà. Molti abitanti hanno già iniziato a prepararsi, con lunghe code alle stazioni di servizio e nei supermercati, mentre si riforniscono di generi di prima necessità e carburante.

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato lo stato di emergenza per la Florida, una misura che consentirà un rapido accesso agli aiuti federali e alle risorse necessarie per affrontare l’emergenza. Le squadre della Protezione Civile e della Guardia Nazionale sono già in stato di allerta, pronte a intervenire nelle aree più colpite.

Intanto, gli esperti continuano a monitorare attentamente il percorso dell’uragano, esortando la popolazione a seguire con attenzione gli aggiornamenti e a rispettare le indicazioni fornite dalle autorità. Con il passare delle ore, cresce la preoccupazione per i potenziali danni che Milton potrebbe causare lungo la costa sud-orientale degli Stati Uniti.