Nella mattinata del 7 ottobre, una scossa di terremoto in Grecia di magnitudo 5.0 ha colpito la zona di Alíartos. Monitoraggio costante da parte dell’INGV per la sicurezza della popolazione

Una scossa sismica ha colpito la Grecia nella mattinata di oggi, registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Terremoto in Grecia: magnitudo di 5.0 registrata a Sitia

Il terremoto, di magnitudo 4.8, si è verificato a Nord/Ovest di Atene alle 08:18 ora italiana (09:18:51 ora locale) e ha avuto una profondità di 22 chilometri. Fortunatamente, al momento non si segnalano danni a persone o a cose, un aspetto che rassicura la popolazione locale.

Questa scossa si aggiunge a un evento simile avvenuto precedentemente, alle 01:00 (ora locale), con una magnitudo stimata di circa 5.0. L’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi di Alíartos, e la profondità stimata era di circa 15 chilometri. La Grecia è una regione sismicamente attiva, e tali eventi non sono rari; tuttavia, l’assenza di danni significativi è un fattore positivo.

Scossa di terremoto in Grecia: magnitudo stimata 5.0 a Sitia

Per chi desidera rimanere aggiornato sulle attività sismiche, è possibile monitorare tutte le scosse in Italia e le principali nel mondo attraverso la sezione dedicata ai terremoti sul sito dell’INGV. I dati sui terremoti vengono aggiornati costantemente grazie al Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea, attraverso il sistema GDACS (Global Disaster Alert and Coordination System), che fornisce informazioni tempestive e dettagliate su eventi sismici in tutto il mondo.