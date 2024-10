Oggi si sono registrate nuove scosse sismiche nel Sud Italia, con particolare concentrazione nei pressi della Sicilia e nel Mar Tirreno Meridionale.

Terremoto alle Isole Eolie: nuova scossa sismica al largo della Sicilia

Le scosse rilevate sono state di lieve entità e non hanno provocato particolari allarmi. L’evento più significativo, segnalato dall’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), ha avuto luogo lungo la costa nord-orientale della Sicilia, nella provincia di Messina.

La scossa, che non ha coinvolto alcun comune nel raggio di 20 chilometri, si è verificata a una distanza significativa dalle città più vicine. Messina è risultata essere la città più vicina, situata a 79 chilometri dall’epicentro, seguita da Reggio Calabria a 89 chilometri e Acireale a 95 chilometri. L’intensità del terremoto è stata misurata con una magnitudo di 2.6 gradi sulla scala Richter. La scossa si è verificata alle 1:33 della notte scorsa, senza segnalazioni significative da parte dei residenti sui social media, come spesso accade in situazioni simili.

Nuova scossa di terremoto al largo della Sicilia: epicentro alle Isole Eolie

Un’altra scossa minore si è verificata nella stessa area geografica, precisamente nell’arcipelago delle Eolie, sempre nelle vicinanze di Messina. Questo evento sismico ha registrato una magnitudo di 2.4 gradi sulla scala Richter. Anche in questo caso, l’evento non ha destato particolari preoccupazioni tra gli abitanti delle zone limitrofe. Le scosse sono state quindi di lieve entità, senza causare danni o allarmi tra la popolazione locale.