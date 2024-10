Bomba d’acqua su Milano: rischio esondazione – L’Italia è ancora una volta vittima del maltempo.

Allerta meteo: pioggia e rischio esondazioni a causa delle forti precipitazioni

Questa mattina, giovedì 3 ottobre 2024, la città di Milano si è svegliata sotto un violento temporale che ha portato piogge torrenziali e numerosi disagi. In alcune aree, sono stati registrati accumuli di circa 40 mm di pioggia in pochissimi minuti, provocando l’allerta per il possibile innalzamento dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro.

Secondo quanto riportato da “Milano Today”, il Lambro in via Feltre ha visto il suo livello aumentare vertiginosamente, passando da 63 cm a 175 cm in soli 20 minuti. Questa crescita rapida ha causato allagamenti in alcune zone della città, in particolare nel quartiere Ponte Lambro. Anche il Seveso sta registrando un aumento preoccupante dei livelli, creando timori per possibili esondazioni.

La pioggia non si ferma: si teme rischio esondazione

La Protezione Civile è intervenuta tempestivamente, attivando controlli nelle aree a maggiore rischio e monitorando la situazione costantemente. Marco Granelli, assessore alla Sicurezza del Comune di Milano, ha rassicurato i cittadini tramite un post sui social, spiegando che, sebbene le piogge si stiano gradualmente attenuando, la situazione richiede ancora la massima attenzione.

Con il maltempo che sembra persistere, resta alta l’allerta per le prossime ore, con la speranza che i fiumi non superino le soglie critiche e che il peggio sia ormai passato.