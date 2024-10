Allerta meteo, situazione critica: maltempo atteso su alcune regioni del Nord e in Toscana.

Meteo: nuova allerta maltempo su gran parte d’Italia per mercoledì 2 ottobre 2024. Una massa di aria fredda, in arrivo dall’Europa centrale e in progressivo approfondimento verso le regioni settentrionali, porterà condizioni di forte instabilità su parte delle regioni del Nord e sulla Toscana.

Meteo, allerta maltempo in 5 regioni

In base alle previsioni attuali, il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le regioni interessate – responsabilità dell’attivazione dei sistemi locali di protezione civile – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Tali fenomeni, coinvolgendo diverse aree del Paese, potrebbero causare criticità idrogeologiche e idrauliche, come riportato nel bollettino nazionale di criticità e allerta, disponibile sul sito del Dipartimento.

Rovesci di forte intensità

I fenomeni saranno ottenuti da rovesci di forte intensità, frequenti attività elettriche, locali grandinate e raffiche di vento. Sono inoltre previsti venti forti di provenienza sud-occidentale sulla Toscana settentrionale e sull’Appennino emiliano. Alla luce delle condizioni meteorologiche previste e in atto, per la giornata di mercoledì 2 ottobre, è stata emessa un’allerta gialla su alcuni settori di Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia.

Dove monitorare la situazione

Il quadro meteorologico e le critiche previste in Italia sono aggiornati quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evoluzione dei fenomeni. Tali aggiornamenti, insieme alle indicazioni di comportamento in caso di maltempo, sono disponibili sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it).