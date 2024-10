La protezione civile ha emesso un avviso di allerta gialla per le condizioni meteorologiche in cinque diverse regioni.

Un'ondata di aria fredda dall'Europa centrale si sta dirigendo verso il Nord Italia, portando un notevole cambiamento climatico. La perturbazione interesserà il Nord e la Toscana provocando precipitazioni, rovesci e temporali particolarmente in Valle d'Aosta, Liguria, Toscana settentrionale, Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia. Previste anche piogge intense, possibili grandinate, forti raffiche di vento e venti sud-occidentali particolarmente intensi in Toscana settentrionale e sull'Appennino emiliano. A causa di queste condizioni, è stata emessa un'allerta gialla per diversi settori delle regioni citate.

Un’area di aria fredda proveniente dall’Europa centrale si sta spostando verso il Settentrione italiano, portando con sé un cambiamento meteorologico significativo per domani. Questa perturbazione interesserà alcune zone del Nord e la Toscana. Secondo le ultime previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha rilasciato un avviso riguardante condizioni meteorologiche sfavorevoli. Si prevedono precipitazioni, che variano da sporadiche a generalizzate, con possibilità di rovesci o temporali, inizialmente su Valle d’Aosta, Liguria, parte della Toscana settentrionale ed Emilia-Romagna, e successivamente anche in Friuli Venezia Giulia. Questi eventi saranno caratterizzati da piogge intense, frequenti fulmini, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Anche i venti sud-occidentali si faranno sentire intensamente in Toscana settentrionale e sull’Appennino emiliano. In considerazione di queste condizioni e dei fenomeni attesi, è stata emessa un’allerta gialla per diversi settori di Valle d’Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana e Friuli Venezia Giulia.