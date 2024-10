Tifone Krathon a Taiwan: almeno 2 morti e centinaia di feriti

Il tifone Krathon ha colpito Taiwan con una violenza inaudita, causando ingenti danni e una crisi umanitaria. Finora, il bilancio conta almeno due vittime, due dispersi e oltre 120 feriti.

Tifone colpisce Taiwan: Krathon provoca 2 morti e centinaia di feriti

Circa diecimila persone sono state evacuate da tredici contee e città dell’isola, mentre quasi 110.000 abitazioni sono rimaste senza energia elettrica.

Le due vittime identificate includono un uomo di 70 anni della contea orientale di Hualien, deceduto in ospedale dopo essere caduto da un’altezza di tre metri, e un uomo di 66 anni della contea di Taitung, la cui auto ha colpito una roccia in autostrada. L’ondata di maltempo ha costretto le autorità a chiudere uffici governativi, scuole e mercati finanziari, paralizzando così gran parte delle attività quotidiane.

Anche l’aeroporto internazionale di Taoyuan ha subito gravi ripercussioni, con oltre 200 voli cancellati, sia in partenza che in arrivo. In risposta all’emergenza, le autorità hanno mobilitato circa 40.000 soldati per le operazioni di soccorso, cercando di affrontare la situazione critica.

Questa catastrofe segue un altro disastro atmosferico avvenuto meno di un mese fa in Estremo Oriente, quando il tifone Yagi ha causato oltre 150 morti in Vietnam. Le autorità taiwanesi stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.