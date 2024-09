Scossa di terremoto a Paspardo: evacuate tutte le scuole

Scossa di terremoto avvertita a Paspardo, magnitudo 3.1. Evacuate le scuole per precauzione. Nessun danno segnalato, le autorità monitorano la situazione.

Una scossa di terremoto ha colpito la Valcamonica con epicentro a soli 7 chilometri da Paspardo, creando un momento di apprensione tra la popolazione.

Terremoto a Paspardo: tutte le scuole evacuate dopo la scossa

Secondo i dati forniti da terremoti.ingv.it, l’evento sismico si è verificato alle 14:53 di lunedì 23 settembre 2024, con una magnitudo di 3.1 e una profondità di 9 chilometri. Il forte boato associato alla scossa è stato avvertito non solo a Paspardo, ma anche nei comuni circostanti, causando un certo allarmismo tra i residenti.

In risposta alla situazione, il sindaco di Paspardo ha deciso, per precauzione, di evacuare gli alunni dalla scuola elementare. Per garantire la sicurezza degli studenti, il sindaco ha richiesto un intervento dei vigili del fuoco, che hanno effettuato un sopralluogo nell’istituto scolastico.

Fortunatamente, il Comando provinciale di Brescia ha confermato che non sono state riscontrate anomalie. Al momento, non ci sono segnalazioni di danni a edifici o di persone ferite, il che ha tranquillizzato la comunità.

Le autorità locali continuano a monitorare la situazione e invitano i cittadini a mantenere la calma. Nonostante l’episodio possa aver causato ansia, è importante sottolineare che le misure di sicurezza hanno funzionato e che la preparazione delle istituzioni ha contribuito a gestire la situazione in modo efficace.