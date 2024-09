Maltempo in Toscana, dispersi un bimbo di 5 mesi e la nonna

Maltempo in Toscana: si intensificano le ricerche di un bimbo di 5 mesi e della nonna dispersi a causa della piena del torrente Sterza. Interventi in corso.

Ore di grande preoccupazione a Montecatini Val di Cecina, nel pisano, a causa della piena del torrente Sterza, ingrossato dal nubifragio che ha colpito la zona durante la notte.

Le ricerche sono attualmente in corso per un bambino di 5 mesi e la sua nonna, dispersi dopo che l’acqua ha travolto la loro abitazione. La situazione è critica: mentre il padre, la madre e il nonno sono stati salvati dal tetto della casa, dove si erano rifugiati per sfuggire all’innalzamento del livello dell’acqua, le operazioni di soccorso continuano a coinvolgere vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori fluviali e unità cinofile. Le squadre stanno lavorando incessantemente per cercare di ritrovare i dispersi e per assistere le persone colpite dai danni del maltempo.

Nel frattempo, il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha aggiornato sulla situazione della viabilità, comunicando che due strade provinciali a Castagneto Carducci sono state interrotte, e che il lavoro dei tecnici Enel è fondamentale per ripristinare l’elettricità a circa 700 utenze. La sindaca di Castagneto Carducci, Sandra Scarpellini, ha esortato la popolazione a rimanere in casa a causa delle frane e dei disagi nel traffico.

L’ondata di maltempo ha colpito ampie aree, ma nei prossimi giorni si prevede un miglioramento con l’arrivo di un anticiclone africano che porterà temperature più elevate e condizioni meteorologiche stabili, soprattutto nel sud Italia.